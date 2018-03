Bo Cerarjev odstop odnesel tudi legalizacijo konoplje? SiOL.net Odstop predsednika vlade Mira Cerarja, napoved predčasnih volitev in bližajoči se razpust parlamenta v javnosti vzbujajo vprašanja, kaj se bo zgodilo z zakoni, ki so jih v zadnjih tednih in mesecih v državni zbor vložile posamezne parlamentarne stranke. V SMC so tako v samo enem mesecu v parlamentarni postopek vložili kar devet zakonov. Največ prahu je sicer dvignil zakon o legalizaciji konoplje, ...

