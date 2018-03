Peti zaporedni trojni dvojček Russella Westbrooka je v ligi NBA pomagal košarkarjem Oklahoma City Thunderja do zmage s 132:125 na gostovanju pri Toronto Raptors, s katero so končali niz enajstih zaporednih zmag gostiteljev. Za Oklahomo pa je bila to še 13. zmaga v nizu.



