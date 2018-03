S programa RTV Slovenija umaknili pomembno javno sejo Komisije za nadzor javnih financ o zaščiti NLB Nova24TV Danes zjutraj ob 8.00 je komisija DZ za nadzor javnih financ nadaljevala sejo na kateri so razpravljali o finančnih posledicah sodb hrvaških sodišč s strani Nove Ljubljanske banke, pa čeprav je bila odprta za javnost, so jo v RTV Slovenija umaknili s programa. S kakšnim namenom so to pravico odvzeli gledalcem, nam še niso pojasnili. […]

