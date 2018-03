Oblak zamudil in počival, Iličić in Kampl presrečna #foto Sportal Zima se še zdaleč ni poslovila, kar pa najboljših slovenskih nogometašev, po dolgem času med njimi ni bilo dolgoletnega kapetana Boštjana Cesarja, ni zmotilo, da so na dobro pripravljenem igrišču na Brdu pri Kranju opravili uvodni trening. Prvega pod vodstvom novega selektorja Tomaža Kavčiča, ki je pozdravil skoraj vse izbrance. Manjkala sta le Benjamin Verbič in Robert Berić.

