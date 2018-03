Manchester - Ameriški predsednik Donald Trump je v New Hampshiru pozval k ostrejšim kaznim za preprodajalce mamil, njegova strategija boja proti ameriški odvisnosti od mamil in sredstev proti bolečinam pa zajema tudi osveščanje in večji dostop do zdravljenja. Obljubil je, da bo ustvaril generacijo brez odvisnosti. Trump je Manchester v New Hampshiru obiskal s soprogo Melanijo, najprej pa sta se