Poglejte, kaj so naredili na ruskem volišču pred štetjem glasov #video SiOL.net Na Redditu, najbolj obiskanem spletnem forumu, si je v zadnjih 24 urah daleč največ uporabnikov ogledalo videoposnetek članice volilne komisije na enem od volišč v Rusiji, kjer so pretekli konec tedna volili novega predsednika. Tik pred začetkom štetja glasov je ženska pred varnostno kamero, uperjeno v mizo, na kateri so preštevali glasove, premaknila šop balonov.

Sorodno











































Oglasi Omenjeni Rusija

Vladimir Putin Najbolj brano Osebe dneva Zlatko Zahovič

Miro Cerar

Janez Janša

Tomaž Kavčič

Josip Iličić