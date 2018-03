Vrača se epska avantura Ognjeni obroč, ki obljublja še več akcije in adrenalina Govori.se Vojna med nezemeljskimi pošastmi za množično uničenje in super roboti, ki so jih ustvarili za uničenje pošasti, upravljajo pa jih piloti, je bil le uvod v vseobsegajoč napad na človeštvo v drugem delu epske avanture.

