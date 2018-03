Slovensko sodniško društvo o Cerarju: Takšno dejanje visokega politika, doktorja pravnih znanosti in Nova24TV Slovensko sodniško društvo ostro obsoja izjave Mira Cerarja, v katerih je izrazil dvom v postopek, v katerem je vrhovno sodišče razveljavilo referendum o zakonu o drugem tiru. Prepričani so, da kažejo nespoštovanje pravne države, zaradi česar so zaskrbljeni, saj takšno dejanje visokega politika, doktorja pravnih znanosti in profesorja prava ogroža obstoj pravne države. Takoj po […]

