Farčnik zanikal poročanje Nacionala, da je Slovenija plačala za Faka, in razkril, kakšen je bi v res Ekipa Na današnje pisanje hrvaškega tednika Nacional, da naj bi vodstvo slovenskega biatlona hrvaškemu leta 2010 za prestop Jakova Faka dalo 60.000 v gotovini, denar pa naj bi čez mejo nesel kar Fakov oče Marijan, se je odzval Borut Farčnik, takratni pogajalec na slovenski strani, in obtožbe označil za neresnične. "S tem so zame tudi brezpredmetne."



