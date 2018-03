Varuh konkurence javnost sprašuje o korektivnih ukrepih ob prevzemu Pro Plus Reporter Javna agencija za varstvo konkurence, ki vodi postopek presoje prevzema Pro plus s strani United Group, je sprejela predlog korektivnih ukrepov, o katerem se lahko v naslednjih treh dneh do 23. marca izreče tudi javnost. AVK je v okviru postopka presoje p

Sorodno













Oglasi Omenjeni Oglaševanje

Telemach Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Zlatko Zahovič

Borut Pahor

Dragan Tošić

Janko Veber