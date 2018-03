Iz podjetja Lisca so sporočili, da bo generalni direktor Lisce iz Sevnice Goran Kodelja na svojo pobudo in v sporazumnem dogovoru z nadzornim svetom sredi leta vodenje podjetja predal svojemu nasledniku Marku Ninčeviću. Kodelja je Lisco vodil od leta 2005, v za tekstilno industrijo turbulentnih časih polnih izzivov in prelomnih trenutkov. preberite več » ...