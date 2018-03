Gozdovi so bogastvo Zemlje Delo Ljubljana – Odraslo drevo naj bi vsako uro porabilo dva kilograma ogljikovega dioksida in proizvedlo skoraj dva kilograma kisika, kar je zadostna količina za dihanje desetih ljudi. Poleg drugih številnih koristi za mesta to drevesa in gozdove postavlja na vrh pomembnosti. Mednarodni dan gozdov, 21. marec, je posvečen enemu najpomembnejših naravnih bogastev na planetu Zemlja. Skupna tema letošnje

Sorodno Oglasi