Neredki so rekli: »Končno!« Nekdanji francoski predsednik, desničar Nicolas Sarkozy, je včeraj stopil pred sodne policiste v Nanterru, kjer so ga zaslišali zaradi domnevno nezakonitega financiranja predsedniške kampanje 2007 z libijskim denarjem. Potem ko je bilo v dolgih letih zaslišanih že ničkoliko prič in zbrane ogromno dokumentacije, je zdaj le na vrsti tudi on – ki mu je morda res pomagal