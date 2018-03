Italijanska legenda že vedela, zakaj izbrati Slovenca Sportal V zimskem prestopnem roku so Domžale ostale brez dolgoletnega levega bočnega branilca. Jure Balkovec je sklenil pogodbo z Barijem. Ko je minilo obdobje začetnega privajanja na serie B, ga je trener Fabio Grosso, nekdanji zvezdnik italijanskega nogometa, uvrstil v začetno enajsterico. Belokranjec bo naredil vse, da zadrži mesto prvokategornika in Bariju pomaga do napredovanja med elito.

