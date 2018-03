Dela na viaduktu Ravbarkomanda do septembra Dnevnik Pri Darsu bodo že ta teden nadaljevali obnovo viadukta Ravbarkomanda in vipavske hitre ceste ter začeli obnavljati dolenjsko avtocesto med Dobruško vasjo in Drnovim. Dela na viaduktu in vipavski avtocesti bodo potekala tudi med poletno sezono.

