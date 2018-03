S ponarejenimi potrdili o šolanju zaslužil skoraj 10.000 evrov Dnevnik Policisti so prijeli 27-letnika, ki ga sumijo prodaje ponarejenih potrdil o šolanju. Osumljencu grozi zaporna kazen do treh let, enaka kazen pa grozi tudi tistim, ki so ponarejena potrdila uporabili.

