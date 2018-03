Kultno prizorišče Dnevnik Da je Planica zadnja postaja sezone v smučarskih skokih, ni povsem samoumevno. Slovenski prireditelji so si zgolj s trdim garanjem in vizionarskimi rešitvami glede letalnice izbojevali sloves ene najprestižnejših in najbolje organiziranih tekem...

Sorodno

Oglasi