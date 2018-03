Ljubljana – Prvaki iz Celja so zmagovito zakorakali v končnico lige NLB in v drugem polčasu strli odpor Loke. Koper se je oddolžil Krki za poraz v rednem delu. In pokal? Jeruzalem je prekrižal načrte Gorenju in se prek favorita prebil na sklepni turnir pokala Slovenije. Gorenjci ne igrajo naključno v ligi za prvaka. Samozavestni z ribniškim skalpom so krenili na polno, Aleks Kavčič, ki bo poleti