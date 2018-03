Predstavniki ministrstva za okolje in prostor, direkcij za vode in infrastrukturo, projektanti vodnih in cestnih ureditev ter izvajalec odmer in odkupov zemljišč so včeraj v Železnikih prebivalcem predstavili načrtovane protipoplavne ukrepe in obvoznico. Začenja se namreč odkup zemljišč in pridobivanje pravic za gradnjo.