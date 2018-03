Bizarno vreme: Štorklje so se prehitro vrnile iz Afrike in v Evropi pristale v ledu! Govori.se Štorklje, ki se te dni vračajo s toplejšega juga, so v Evropi doživele neprijetno presenečenje, saj jih je namesto pričakovane pomladi pričakal zimski mraz. V Romuniji in Bolgariji opažajo te ptice selivke, kako po zasneženih poljih obupane iščejo hrano, z našopirjenim perjem sedijo v zasneženih gnezdih ali se celo ujete v ledu borijo za življenje.

