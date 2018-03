Tokrat priporočamo pregledno razstavo slikarja in grafika Borisa Jesiha z naslovom Refleksije, predavanje svetovno znanega oblikovalca Mirka Ilića z naslovom Simboli sovraštva, premiero plesne predstave Orlandina v koreografiji Risime Risimkin, ki je posvečena plesalki Rosani Hribar in času, premiero lutkovne predstave Svetlane Makarovič Ščeper in Mba, premiero kontroverzne drame Naš razred slovitega poljskega...