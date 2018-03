Dvakratni branilci naslova v NHL do pomembne zmage Ekipa Hokejisti Pittsburgh Penguins, dvakratni branilci naslova v severnoameriški ligi NHL, so na domačem ledu s 5:3 premagali Montreal Canadiens ter jim s tem v vzhodni konferenci zaprli pot v končnico tekmovanja za Stanleyjev pokal. Spet se je izkazal kapetan pingvinov Sidney Crosby, ki je k pomembni zmagi prispeval zadetek in podajo.



