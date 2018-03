Poslanci zavrnili zakon o gradnji hidroelektrarn na srednji Savi SiOL.net Državni zbor je zavrnil predlog zakona o načinu gradnje infrastrukture in pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala srednje Save, ki ga je vložil poslanec DeSUS Ivan Hršak. V DeSUS, SDS in NSi so predlog zakona videli kot pomemben korak k hitrejši gradnji hidroelektrarn, medtem ko so v SMC in Levici menili, da takšen zakon ni potreben.

Sorodno Oglasi