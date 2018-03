Planica – Drugi dan finala skakalne sezone svetovnega pokala v Planici je že zgodaj odprla serija za trening, osrednja preizkušnja pa so bile dopoldanske kvalifikacije, na katerih je bilo v konkurenci 69 letalcev tudi trinajst slovenskih orlov. Večinoma so svoje delo opravili z odliko, brez nastopa na jutrišnji prvi od dveh posamičnih preizkušenj (z začetkom ob 15. uri) so ostali le trije: Tilen