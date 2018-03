Žarometi bodo podeljeni čez en mesec! Kdo so nominiranci? Dolenjski list Žarometi, nove slovenske medijske nagrade, ki so bile prvič podeljene na konec lanskega februarja, bodo navkljub mnogim nepredvidenim zapletom podeljene tudi v letos, in sicer v nedeljo, 22. aprila, na odru Linhartove dvorane Cankarjevega doma. preberite več »

