Valverdeju četrta etapa in skupno vodstvo Ekipa Španec Alejandro Valverde je zmagovalec četrte etape kolesarske dirke po Kataloniji. Kolesar Movistarja je na 170,8 kilometra dolgi preizkušnji med Llanarsom in La Molino v ciljnem vzponu ugnal Kolumbijca Egana Bernala (Sky) in Naira Quintano (Movistar), ta je zaostal šest sekund. Valverde je po novem tudi skupno vodilni.



