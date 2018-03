Washington - Vodilni odvetnik ekipe predsednika ZDA Donalda Trumpa za preiskavo ruskega vpletanja v ameriške volitve in oviranja pravosodja John Dowd je odstopil s položaja. Razlog za njegov odstop so spori znotraj odvetniške ekipe glede strategije do preiskave posebnega tožilca Roberta Muellerja. Dowd in kolegi so Trumpa več kot leto dni prepričevali, da bo preiskave kmalu konec, kar se ni zgod