Krediti v švicarskih frankih: vlada se strinja z bankami Dnevnik Vlada ne podpira predloga zakona, po katerem bi se krediti, ki so bili dani v švicarskih frankih, preoblikovali v evrske. V Združenju Frank trdijo, da to kaže na grozljiv vpliv tujih bank, saj naj bi vlada do svojega stališča prišla s sklicevanjem...

Sorodno



Oglasi