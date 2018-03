To je nevarnost, ko ne opozorite sopotnika #video SiOL.net Pustili smo se prevrniti na glavo in izkusiti približek tistega, kar se človeškemu telesu pripeti ob prometni nesreči s prevračanjem. To se pogosto, kadar potniki v avtomobilu ne uporabljajo varnostnega pasu, konča tragično. Kdo v avtu je odgovoren za nepripetega sopotnika in zakaj je ta tako nevaren vozniku?

