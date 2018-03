Preklic skupščine RTC Krvavec Gorenjski glas Grad – Upravni in nadzorni odbor družbe RTC Krvavec sta včeraj preklicala sklic skupščine, ki je bila sklicana za danes dopoldne in na kateri bi delničarji med drugim odločali o spremembi statuta in refinanciranju dolga družbe.

