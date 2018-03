AHL: Jeseničani v gosteh do velike zmage Delo Bolzano - Jeseniški hokejisti so v napovedih pred polfinalom regionalnega tekmovanja status favoritov previdno prepustili današnjim gostiteljem, a so poudarili, da se ne predajajo vnaprej. Začeli so v gosteh, druga tekma bo v soboto na Jesenicah, tretja v ponedeljek spet na Južnem Tirolskem, morebitni četrta in peta pa bosta na sporedu 28. in 31. marca. V polfinalu namreč ekipe igrajo le na tri

Sorodno

























Oglasi Omenjeni Hokejski klub Acroni Jesenice

Italija

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Anže Kopitar

Peter Prevc

Goran Janus

Janez Janša