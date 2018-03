Bruselj – Vrh EU je ponoči sprejel odločitev, da bo kot odziv na napad v Salisburyju vodja delegacije Unije v Moskvi Markus Ederer poklican na posvetovanja v Bruselj. Voditelji 28 članic so sicer ponoči še poostrili besednjak sklepov in s tem ustregli britanski premierki Theresi May. Strinjali so se z oceno vlade Združenega kraljestva o »veliki verjetnosti, da je odgovorna Rusija in da ni verjet