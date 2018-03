Gibanje Skupaj naprej odslej stranka, njen predsednik Danijel Bešič Loreda Dnevnik Gibanje Skupaj naprej se je preoblikovalo v stranko, ki bo nastopila na letošnjih parlamentarnih volitvah. Za predsednika stranke so na ustanovni konvenciji izvolili Danijela Bešiča Loredana, so sporočili. Kot so zapisali v novoustanovljeni stranki,...

