Murska Sobota - V Pomurje se štorklje vedno vračajo okrog Jožefovega, torej okrog 19. marca, in tudi letos so prve priletele okrog tega dne. In čeprav iz Bolgarije poročajo, da so štorklje tam naletele na mraz in sneg in da jih domačini zato segrevajo v svojih domovih ali na senikih in jim prinašajo hrano, našim štorkljam ne bo hudega, pravi predsednik pomurske sekcije Društva za opazovanje in p