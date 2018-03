»Libijska afera« je zapletena politična, finančna in diplomatska afera, ki jo francosko pravosodje preučuje od leta 2013 in zaradi katere se je zdaj med obtoženimi znašel tudi nekdanji francoski predsednik Nicolas Sarkozy. Bremenijo ga, da mu je za kampanjo leta 2007, ko je dobil volitve, po več milijonov evrov odštel sam libijski diktator Moamer Gadafi. Po nedavnem zaslišanju in več kot 24-urne