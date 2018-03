Na štajerski avtocesti 17 kilometrov dolg zastoj #foto SiOL.net Zaradi prometne nesreče med cestninsko postajo Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica na štajerski avtocesti promet poteka po enem pasu. Zastoj je dolg 17 km, zaradi varnosti zapirajo predora Pletovarje in Golo Rebro. Potovalni čas se podaljša za vsaj uro in pol. Vozniki osebnih vozil se lahko preusmerijo na regionalno cesto Celje center - Vojnik - Slovenske Konjice - Slovenska Bistrica, kjer pa tudi že nastajajo zastoji.

Sorodno





Oglasi Omenjeni Celje

DARS

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Peter Prevc

Robert Kranjec

Jernej Damjan

Jurij Tepeš