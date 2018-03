Bo že držalo, da kulturniška in tudi siceršnja javnost nobenemu od dosedanjih ministrov za kulturo nista nikoli prizanašali s kritiko. A bo držalo tudi, da je kritika o delu sedanjega odhajajočega ministra bolj upravičena kot kadarkoli. Gre namreč za izjemno ambicioznega človeka, ki je v politiki navzoč že skoraj trideset let, in kjerkoli je dobil operativno nalogo, je bil tam za to, da se ni nič ...