Vreme: Na Primorskem jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno Dnevnik Zvečer in ponoči bo na Primorskem precej jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Na jugovzhodu države lahko pade kakšna kaplja dežja ali nekaj snežink. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 2, v alpskih dolinah okoli -6 stopinj Celzija,

