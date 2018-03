Kaisa Mäkäräinen in Darja Domračeva zapletli položaj Sportal Belorusinja Darja Domračeva je zmagovalka ženske biatlonske šprinterske tekme za svetovni pokal v ruskem Tjumenu. Na 7,5-kilometrski progi je za 1,2 sekunde ugnala Finko Kaiso Mäkäräinen, obe sta streljali brez napake, s kazenskim krogom in 33 sekundami zaostanka je bila tretja Norvežanka Tiril Eckhoff. Slovenki Urška Poje in Polona Klemenčič končali sezono.

Sorodno





























Oglasi Omenjeni Slovaška Najbolj brano Osebe dneva Goran Janus

Robert Kranjec

Tomaž Kavčič

Peter Prevc

Domen Prevc