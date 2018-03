Sindikati kritični do vladne informacije o pogajanjih Dnevnik Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) kot neresnično zavrača, da vodja vladne pogajalske skupine Lilijana Kozlovič 12. marca, ko so potekala zadnja pogajanja, ni parafirala zapisa o stopnji usklajenosti z njimi, ker so...

Sorodno













Oglasi Omenjeni Lilijana Kozlovič Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Peter Prevc

Robert Kranjec

Jernej Damjan

Jurij Tepeš