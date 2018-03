Cene stanovanjskih nepremičnin lani višje Dnevnik Cene stanovanjskih nepremičnin so se lani v primerjavi z letom prej zvišale za osem odstotkov. Pri tem so se cene novih stanovanjskih nepremičnin zvišale za devet odstotkov, rabljenih pa za 7,8 odstotka, so povedali na državnem statističnem uradu....

