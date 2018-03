Dobrodošli v New Yorku: TVS 1 ob 23.20 (PREMIERA) Vikendova ocena: ★★★★ Welcome to New York. ZDA, 2014. Režija: Abel Ferrara. Igrajo: Gérard Depardieu, Jacqueline Bisset, Maria Di Angelis. Drama. 125 minut. Pariški bankir Devereaux (Depardieu) vsak dan obrne milijarde dolarjev in v svojih rokah drži finančno usodo številnih držav. Devereaux obožuje moč, bolj od nje ceni le še seks, za kar izkor