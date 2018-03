V italijanskem parlamentu vendarle izvolili vodstvo Dnevnik Stranke novoizvoljenega italijanskega parlamenta so danes vendarle dosegle napredek in izvolile vodstvo. Populistično Gibanje pet zvezd in desnosredinsko zavezništvo, ki se sicer borita za prevlado v novi vladi, sta sprejela dogovor za imenovanje...

