Maribor hitro prebolel afero Zahovič: zmaga nad Sturmom za samozavest pred derbijem z Olimpijo 24ur.com Nogometaši Maribora so na prijateljski tekmi v Gleinstättenu premagali avstrijskega prvoligaša SK Sturm Gradec (2:1) in si tako po vseh težavah, ki so jih pestile v preteklem tednu, povrnili samozavest pred večnim derbijem z Olimpijo v Stožicah, ki bo 31. marca (prenos na Kanalu A ob 20.00).

Sorodno





































Oglasi