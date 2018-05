Očitki letijo tudi na to, da sklicatelji seje, SDS in NSi na račun bolnih otrok pridobivajo politične točke. Ljubljana - Poslanci so se sestali na izredni seji, na kateri razpravljajo o razmerah v otroški srčni kirurgiji. Sklicatelji seje, SDS in NSi, ministrici v odhajanju Milojki Kolar Celarc in vladi očitajo neukrepanje oziroma nezadostno ukrepanje na tem področju. Nasprotno pa letijo očitki, da ...