Krka v zadnji četrtini zaustavila zmaje Delo Novomeški košarkarji so bili v domači dvorani boljši z 80:78 in izid v zmagah izenačili na 1:1. Novo mesto – Finalna serija na tri zmage košarkarske lige Nova KBM bo trajala vsaj štiri tekme. Krka je bila namreč nocoj pred domačim avditorijem po razburljivi končnici z 80:78 boljša od branilca lovorike in šestnajstkratnega prvaka Petrola Olimpije in izid v zmagah izenačila na 1:1. Tretji dvoboj bo n ...

Sorodno























Oglasi Omenjeni Kranj

Ljubljana

Maribor

Nova KBM (NKBM)

Petrol Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zlatko Zahovič

Marjan Šarec

Miro Cerar

Aleksander Čeferin