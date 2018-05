Policisti so s pomočjo italijanskih orožnikov več mesecev spremljali slovenska preprodajalca in pomagača Nova Gorica - Tukajšnji kriminalisti so v sodelovanju z italijanskimi orožniki iz sosednje Gorice po večmesečni preiskavi razbili kriminalno združbo, ki se je ukvarjala s prodajo prepovedane droge na območju Slovenije in sosednje Italije.

V začetku letošnjega leta so tako novogoriški kriminalis ...