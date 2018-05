Sodni postopki v sporu med ljubljansko občino in koncesionarko lekarniške dejavnosti Silvo Bitenc Rošer iz Lekarne Bitenc, ki segajo v 2009 in se nanašajo na odpoved pogodbe o koncesiji, so zaključeni v prid občine. Ker lekarna nima več veljavne koncesije, je ZZZS z junijem odpovedal pogodbo z lekarno. Predsednik lekarniške zbornice je zgrožen.