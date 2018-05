Neutemeljeni očitki SBJ proti Horvatu in Kramarjevi Delo Sodba: Bolnišnica ni dokazala, da naj bi Igor Horvat in Zdenka Kramar bolnišnico oškodovala za 1,4 milijona evrov Jesenice – Splošna bolnišnica Jesenice (SBJ) je na delovnem in socialnem sodišču izgubila 1,4 milijona evrov vredno tožbo proti nekdanjemu direktorju bolnišnice Igorju Horvatu in glavni medicinski sestri Zdenki Kramar, saj ni dokazala, da naj bi bolnišnici povzročila veliko premoženjsko ...

