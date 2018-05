Čezmejni dogovor: Zastarela dolenjska proga ne more biti alternativa cesti. V strateških načrtih nanjo pozabili. Otočec, Novo mesto – Župani jugovzhodne regije in karlovške županije bi radi pospešili projekt posodobitve proge od Ljubljane do Novega mesta in naprej do Karlovca in Zagreba, zato so danes podpisali dogovor o čezmejnem sodelovanju. Za uresničitev projekta pričakujejo državna in evropska ...